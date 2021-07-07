Динамо первую победу в межсезонье одержало силами молодежи из дубля, а также Цитаишвили, Дубинчака и Кулача. Правда соперник был далеко с не самых тяжелых – французские любители. А вот более приближеннын к основе футболисты, не игравшие на Евро-2020, этим летом дважды разошлись ничьей с командами элитного дивизиона чемпионата Швейцарии. Сегодня третья подобная дуэль. Интересно, что это встреча против старого знакомого динамовцев. Фабио Челестини, возглавляя Лугано, не пустил команду тогда еще Михайличенко в плей-офф Лиги Европы 2 года назад, а сейчас тренирует "светил".

Динамо – Люцерн: онлайн-трансляция матча

Первый удар в игре исходит от команды Луческу. На 3 минуте Шепелев быстро разыграл мяч на стандарте. Жерсон продлил в штрафную, Буяльский сбросил пяткой под удар. Сам же Шепелев завершал, но дал выше. Активные попытки организованного прессинга от Динамо по 5-6 игроков в чужой трети поля. Моментами гости проваливаются, и значительная часть исполнителей просто остается отрезанной от обороны. Один из таких моментов Люцерн использовал. На 9 минуте Андриевский не смог выиграть борьбу у 2 соперников, швейцарцы получили кучу свободного пространства. А дальше Кравченко не успел прочитать эпизод и позволил прострелить. Сидклей не помешал комбинации почти перед вратарской, а Сирота поспособствовал расстрельному удару.

Свободно разыгрывают хозяева в позиционном наступлении. Шепелев имитирует отбор, Кравченко проигрывает верховую дуэль, а Шабанов не успевает накрыть удар с нескольких метров. Не прошло и 20 минут, как счет стал 2:0. Шепелев теперь уже классно отбирает в высокой позиции и мгновенно забрасывает на Супрягу. Владислав не успел сориентироваться. Жерсон на подборе заработал штрафной. Де Пена перебросил и стенку, и ворота. Красивая комбинация на 27-й. Шепелев подобрал и помог разогнать атаку на первой стадии. Андриевский бросил в прорыв Жерсона, тот создал идеальную ситуацию для Де Пены – уругваец думал столь долго, что позволил себя заблокировать.

Посыпались моменты от действующих чемпионов Украины. Шабанов после подачи углового пробивал с близкой дистанции – выше. Жерсон поменялся флангами с Де Пеной и завершал комбинацию Карлоса с Буяльским. Опять блок и рикошет не в пользу гостей. Тот же Родригес после нацеленной подачи Шепелева расстреливал голкипера с убойного расстояния, и снова снаряд летит над воротами. Де Пена в который уже раз замыкает передачу с пределов вратарской – кипер тащит из ближнего угла. Отмечаем Шепелева, который поборолся у чужих ворот, после чего быстро поддержал контру, и Буяльского с его выверенным последним пасом.

Свободно разыгрывает Люцерн трехходовку в штрафной Динамо после очередной передачи с фланга Кравченко и Жерсона. Везет лишь, что провальный последний удар – иначе могли доиграться в обороне до разгрома в первые 40 минут. Как же легко разрывают швейцарцы. Через короткий пас спокойно доходят практически до вратарской, а там падение и попытка выпросить пенальти. Едва ли не первое удачное действие Супряги. Отобрал возле чужой штрафной и прошел. Вот только удар метров с 25 был не очень точным. Ярость Луческу, крики которого часто слышать у боковой, можно понять.

Скорко, Дубинчак и Леднев заменили в перерыве трио самых провальных – Кравченко, Сидклей и Де Пена ставят под сомнение свои перспективы. И сразу же двое из новых игроков на поле создают момент. Шепелев забросил из глубины, Скорко поддержал темп атаки и выдал идеальную передачу в центр штрафной. Леднев упустил 100-процентный момент, пробив мимо цели. Но вот они замены таки сработали! Дубинчак находит Жерсона, тот пробивает из-за пределов штрафной, Леднев добивает с нескольких метров.

Жерсон пробивает издали – вратарь на месте. Дубинчак и Скорко нравятся. Особенно последний. Сколько перехватов, хорошей агрессии на фланге как у своих ворот, так и у чужих. И все же фактически именно из-под Скорко забили третий. Даниил позволил пробить после перевода с фланга на фланг, Шабанов не помешал добиванию.