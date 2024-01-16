Ковалівці офіційно оголосили про підписання литовського нападника Гітіса Паулаускаса. Новачок отримав футболку з номером 99 і контракт до літа 2026-го.

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Попереднім клубом Паулаускаса була албанська Егнатія, за яку він оформив 6 голів та 5 асистів у 47 матчах. Також нападник регулярно одягає футболку національної збірної Литви – 2 голи у 11 матчах. Преса писала, що Колос заплатив за 24-річного гравця 300 тисяч євро, побвиши свій трансферний рекорд.

Додамо, що підопічні Ярослава Вишняка пішли зимувати на дев'ятій сходинці УПЛ з 21 очком в активі. Колос має третю найбіднішу атаку чемпіонату – всього 11 голів у 16 матчах.

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