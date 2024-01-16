Колос офіційно підтвердив трансфер форварда європейської збірної за рекордні гроші
Колос вирішив витратити чималі кошти для підсилення центру нападу.
Ковалівці офіційно оголосили про підписання литовського нападника Гітіса Паулаускаса. Новачок отримав футболку з номером 99 і контракт до літа 2026-го.
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Попереднім клубом Паулаускаса була албанська Егнатія, за яку він оформив 6 голів та 5 асистів у 47 матчах. Також нападник регулярно одягає футболку національної збірної Литви – 2 голи у 11 матчах. Преса писала, що Колос заплатив за 24-річного гравця 300 тисяч євро, побвиши свій трансферний рекорд.
Додамо, що підопічні Ярослава Вишняка пішли зимувати на дев'ятій сходинці УПЛ з 21 очком в активі. Колос має третю найбіднішу атаку чемпіонату – всього 11 голів у 16 матчах.
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