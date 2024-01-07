Колос проведет зимние сборы в Турции с 27 января по 17 февраля, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, ковалевцы уже определились с 5-ю спарринг-партнерами. Остался единственный вакантный слот на 6 февраля – соперник пока подбирается.

Интересно, что "хлеборобы" встретятся сразу с двумя коллективами, которые возглавляют хорошо знакомые украинцам тренеры – чемпионом Узбекистана Пахтакором Максима Шацких и чемпионом Грузии Динамо Батуми Андрея Демченко.

Список товарищеских матчей Колоса по состоянию на сегодня выглядит следующим образом:

1 февраля – Колос – Динамо Ческе Будейовице (Чехия)

7 февраля – Колос – Пахтакор (Узбекистан)

11 февраля – Колос – Динамо Батуми (Грузия)

15 февраля – Колос – Рига (Латвия) (первый состав)

15 февраля – Колос – Рига (Латвия) (второй состав)

Напомним, на зимнюю паузу Колос ушел на 9-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 21 очко.

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