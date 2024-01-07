Легенда Динамо и чемпион Грузии – Колос определился со спарринг-партнерами на зимних сборах в Турции
Ковалевцы продолжают верстать программу подготовки ко второму кругу чемпионата Украины.
Колос проведет зимние сборы в Турции с 27 января по 17 февраля, сообщает Sport.ua.
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По информации источника, ковалевцы уже определились с 5-ю спарринг-партнерами. Остался единственный вакантный слот на 6 февраля – соперник пока подбирается.
Интересно, что "хлеборобы" встретятся сразу с двумя коллективами, которые возглавляют хорошо знакомые украинцам тренеры – чемпионом Узбекистана Пахтакором Максима Шацких и чемпионом Грузии Динамо Батуми Андрея Демченко.
Список товарищеских матчей Колоса по состоянию на сегодня выглядит следующим образом:
1 февраля – Колос – Динамо Ческе Будейовице (Чехия)
7 февраля – Колос – Пахтакор (Узбекистан)
11 февраля – Колос – Динамо Батуми (Грузия)
15 февраля – Колос – Рига (Латвия) (первый состав)
15 февраля – Колос – Рига (Латвия) (второй состав)
Напомним, на зимнюю паузу Колос ушел на 9-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 21 очко.
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