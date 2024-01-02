Колос в своем Instagram сообщил, что контракт Сергея Мякушко подошел к концу, а потому он больше не является игроком команды.

Экс-игрок Динамо перейдет из УПЛ во Вторую лигу, – журналист

Несколько иная ситуация с белорусским защитником Николаем Золотовым – стороны разорвали сотрудничество по обоюдному согласию. Белорус, как стало известно, продолжит карьеру в казахском Элымае.

Добавим, что Мякушко провел 15 матчей за Колос в текущем сезоне, но не отличался результативными действиями. Золотов сыграл за ковалевцев в 12 поединках, записав в свой актив 1 ассист.

Шахтар і 14 гравців "на вихід": кого позбутися, а на кому – заробити?