Колос официально объявил об уходе сразу двух игроков
Полузащитник Сергей Мякушко и защитник Николай Золотов завершили сотрудничество с ковалевским Колосом.
Колос в своем Instagram сообщил, что контракт Сергея Мякушко подошел к концу, а потому он больше не является игроком команды.
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Несколько иная ситуация с белорусским защитником Николаем Золотовым – стороны разорвали сотрудничество по обоюдному согласию. Белорус, как стало известно, продолжит карьеру в казахском Элымае.
Добавим, что Мякушко провел 15 матчей за Колос в текущем сезоне, но не отличался результативными действиями. Золотов сыграл за ковалевцев в 12 поединках, записав в свой актив 1 ассист.
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