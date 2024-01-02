Колос офіційно оголосив про відхід одразу двох гравців
16:28 - Читать на русском
Півзахисник Сергій Мякушко та захисник Микола Золотов завершили співпрацю із ковалівським Колосом.
Колос у своєму Instagram повідомив, що контракт Сергія Мякушка добіг кінця, а тому він більше не є гравцем команди.
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Дещо інша ситуація з білоруським захисником Миколою Золотовим – сторони розірвали співпрацю за обопільною згодою. Білорус, як стало відомо, продовжить кар'єру в казахському Елимаї.
Додамо, що Мякушко провів 15 матчів за Колос у поточному сезоні, але не відзначався результативними діями. Золотов зіграв за ковалівців у 12 поєдинках, записавши до свого активу 1 асист.
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