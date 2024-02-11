Украинские клубы продолжают готовиться к возобновлению сезона – сегодня свои поединки на зимних сборах провели Александрия и Верес.

Товарищеские матчи

Сигма B – Верес – 2:2

Голы: Догналек, 59, А.Юрица, 86 – Янаков, 46, Шестаков, 75

Люнгбю – Александрия – 1:1

Голы: Оту, 72 – Михайленко, 2

Верес разошелся результативной ничьей с дублерами чешской Сигмы. Первый тайм прошел без голов, но вторая половина началась с гола ривненчан – Янаков на дальней штанге замкнул прострел Шарая. Чехи ответили голом Догналека, который добил мяч в ворота после сейва вратаря. Шестаков снова вывел Верес вперед – Шарай записал в свой актив второй ассист в игре. Но Юрица под занавес матча спас ничью для Сигмы B.

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Александрия также расписала мировую с датским Люнгбю. Михайленко уже на 2-й минуте открыл счет классным ударом в касание с линии штрафной. Впрочем, Люнгбю отыгрался во втором тайме – защитники оставили Оту самого вблизи штрафной, а ганец точно пробил, получив пас от партнера.

Гол Михайленка:

Гол Оту:

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