Колос на своем сайте объявил о подписании центрального защитника Зимбру Каталина Кукоша.

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19-летний оборонец, имеющий гражданство Молдовы и Румынии, перебрался в стан "хлеборобов" в статусе свободного агента. Об условиях и сроках соглашения не сообщается, однако Transfermarkt отмечает, что контракт заключен на один сезон – до 30 июня 2024 года. В новой команде Каталин будет выступать под номером "2".

Напомним, Кукош – воспитанник Зимбру. За основную команду провел 7 матчей. Выступал также за сборные Молдовы U-20 и U-21. Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

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