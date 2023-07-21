Колос на своєму сайті оголосив про підписання центрального захисника Зімбру Каталіна Кукоша.

Суркіс прокоментував чутки про можливий трансфер хавбека Динамо в Серію А: "Пропозиція принизлива"

19-річний оборонець, який має громадянство Молдови та Румунії, перебрався до табору "хліборобів" у статусі вільного агента. Про умови та терміни угоди не повідомляється, однак Transfermarkt зазначає, що контракт укладено на один сезон – до 30 червня 2024 року. У новій команді Каталін виступатиме під номером "2".

Нагадаємо, Кукош – вихованець Зімбру. За основну команду провів 7 матчів. Виступав також за збірні Молдови U-20 та U-21. Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

Як відмовитися від України та Шахтаря заради довгого рубля і опинитися в повній дупі – повчальна історія Марка Мампассі