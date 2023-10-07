Колос и Ворскла не смогли выявить сильнейшего в матче 10-го тура УПЛ. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Оба коллектива расположились в середине турнирной таблицы. Начало игры получилось слабым – минимум моментов, но очень много борьбы. Первая опасная возможность возникла на 29 минуте – Павлюк выдал настоящую конфету на Кане со своей половины, но удар получился довольно простым для Фесюна.

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Колос ответил голом Безбородько на 34-й минуте, но забитый мяч отменили из-за минимального офсайда. А взятие ворот получилось эффектным – Демченко выдал длинную передачу, а нападающий первым касанием обыграл защитника, а вторым пробил точно в дальний угол. Перед перерывом Демченко мог забить настоящую красоту, но чуть выше ворот.

На старте второго тайма Милько замкнул подачу с углового, но Пердута стал на пути мяча в ворота. Ворскла ответила сначала неточным ударом Корниенко, а затем попыткой Челядина, но тот не попал по мячу как следует. Ближе к концу игры команды разыгрались: Бурда пробил чуть выше ворот после розыгрыша углового, а затем Исенко дважды спасал после ударов Милько.

Капитан Колоса едва не забил во время своей третьей попытки – Милько замыкал навес с фланга, но мяч слишком сильно отскочил от газона и опустился на сетку ворот. После розыгрыша углового Бурда пробил головой – перекладина! Концовка игры была за Колосом, который прижал полтавчан к собственным воротам, однако команды так и не порадовали забитыми голами до конца игры.

Таким образом, Колос и Ворскла остались в середине таблицы, имея 12 и 13 очков (9 и 8 места соответственно).

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