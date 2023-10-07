Колос та Ворскла не змогли виявити сильнішого у матчі 10-го туру УПЛ. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Обидва колективи розташувались в середині турнірної таблиці. Початок гри вийшов кволим – мінімум моментів, але дуже багато боротьби. Перша небезпечна нагода виникла на 29 хвилині – Павлюк видав справжню цукерку на Кане зі своєї половини, але удар вийшов досить простим для Фесюна.

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Колос відповів голом Безбородька на 34-й хвилині, але забитий м'яч скасували через мінімальний офсайд. А взяття воріт вийшло ефектним – Демченко видав довгу передачу, а нападник першим дотиком обіграв захисника, а другим пробив точно у дальній кут. Перед перервою Демченко міг забити справжню красу, але трохи вище воріт.

На старті другого тайму Мілько замкнув подачу з кутового, але Пердута став на шляху м'яча у ворота. Ворскла відповіла спочатку неточним ударом Корнієнка, а потім спробою Челядіна, але той не влучив по м'ячу як слід. Ближче до кінця гри команди розігрались: Бурда пробив трохи вище воріт після розіграшу кутового, а потім Ісенко двічі рятував після ударів Мілька.

Капітан Колоса ледь не забив під час своєї третьої спроби – Мілько замикав навіс з флангу, але м'яч засильно відскочив від газону та опустився на сітку воріт. Після розіграшу кутового Бурда пробив головою – поперечка! Кінцівка гри була за Колосом, який притиснув полтавців до власних воріт, проте команди так і не потішили забитими голами до кінця гри.

Таким чином, Колос та Ворскла залишились у середині таблиці, маючи 12 та 13 очок (9 та 8 місця відповідно). Ковалівці не знає смаку перемог з серпня, а останні 3 гри Колоса завершились з рахунком 0:0.

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