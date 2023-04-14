У матчі 21-го туру чемпіонату України петровці на своєму полі програли ковалівцям. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Інгулець, який надуспішно розпочав другу частину сезону, в останніх матчах пригальмував, зазнавши двох поразок (від Чорноморця та Ворскли). Натомість Колос лише за один матч проти Металіста 1925 забив більше голів, аніж за п'ять зустрічей до цього.

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Перший небезпечний момент створили господарі на 6-й хвилині: Кравчук завдавав удару у дальній кут, але пробив повз стійку. У команд до середини тайму відверто нічого не виходила в атаці, а поодинокі спроби пробити завершувались перехопленнями або впевненою грою голкіперів на виходах. На 24-й хвилині Головкін опинився перед воротами Колоса, обхитрив одного захисника, хитнув іншого і... вистрілив у кількох метрах повз ліву стійку. За трохи він же пробивав з лінії штрафного майданчика, але його удар заблокували.

Якість гри, яку команди демонстрували на полі, красномовно передає наступний стоп-кадр з трансляції, на якому два віце-президенти УАФ – Олексій Михайличенко і Анатолій Дем'яненко (на фото) – "втикають" в телефони, а останній ще й дивиться на годинник, намагаючись визначити, скільки залишилось терпіти ці "пекельні борошна". Окрім вищезгаданих персонажів, на трибунах було помічено достатньо іменитих осіб, серед яких півзахисник Олександрії Сергій Рибалка та екс-захисник Динамо Євген Хачеріді.

Колос свій перший момент створив лише на 35-ій (!!!) хвилині: навіс з району кутового на лінію воротарського, де були Оріховський та Лисенко. Жоден з них не зумів замкнути. Попри логіку розвитку подій на полі, гості пішли на перерву переважаючи у рахунку: наприкінці тайму ковалівці подали два кутових – після другого Мілько вдало підставив ногу на дальній штанзі.

Після відпочинку господарі полетіли відігруватись – Нагієв перевірив на пилність кіпера суперника після навісу з кутового. У відповідь Безбородько цілив у дальню дев'ятку – неточно.

В середині другого тайму Резепов зобов'язаний був зрівнювати, але пробив у сантиметрах з правою стійкою. У відповідь Мякушко розігнав атаку по центру, протягнув м'яч до лінії штрафного і віддав ліворуч на Безбородька. Удар Дениса легко забрав Паламарчук. Наприкінці тайму Безбородько, який вийшов по перерві, змушений був покинути поле через травму.

Вже у доданий час Інгулець виконував навіс зі штрафного – Паламарчук, який прибіг у штрафний суперника, навіть примудрився пробити і був дуже близьким до того, аби зрівняти, але...

Перемога принесла Колосу 30 очок і підняла на шосту сходинку турнірної таблиці УПЛ, Інгулець з 22-ма пунктами дев'ятий.

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