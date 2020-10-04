Программу тура закрывал поединок в Ковалёвке между Колосом и Мариуполем, на который команды вышли в максимально сильных составах. Правда, у хозяев уже на 7-й минуте из-за травмы выпал Антюх – Дениса заменил Ильин. На 14-й неожиданно захромал Смирный – вместо него появился Денис Костышин, однако и на этом проблемы ковалёвцев не закончились. На 22-й минуте на газон присел Новак, держась за пах. Стало очевидно, что и ему нужна замена. Руслан Костышин от такого поворота событий мог только иронично улыбаться. На поле вышел Ориховский.

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Из-за этих мелких пауз первая треть первого тайма ничем интересным в футбольном плане не порадовала. Обе команды играли ровно, а дебютный момент произошел аж на 17-й минуте – это Стасюк пробил из-за пределов штрафной с рикошетом от Топалова. Мяч прошел мимо левого угла. На 25-й Мариуполь был ещё ближе к голу – это Сикан замыкал подачу с фланга ударом с близкой дистанции, но по воротам Даниил не попал.

Следующего опасного эпизода пришлось ждать почти 20 минут, когда перед свистком на перерыв команды устроили размен. Сначала Костышин врывался на правый край штрафной и пробил в ближний угол (Гальчук спас), затем Лысенко с углового замыкал мимо, а Сикан ответил ударом после прострела от Стасюка – Даниил снова не попал по воротам с минимального расстояния. В конце концов, на перерыв футболисты ушли при нулей на табло.

Если в первом тайме Мариуполь выглядел на толику перспективнее ковалёвцев, то в начале второго Колос откровенно разрывал азовцев. Уже на 49-й минуте хозяева могли открыть счёт вследствие мощного выстрела Лысенко метров с 22-х – перекладина спасла Гальчука! Через минуту голкипер гостей отбил дальний удар Богданова в нижний угол, а на 51-й Гальчук поймал мяч после замыкания углового в исполнении всё того же Лысенко. После этого с созданием моментов у ковалёвцев наметились некоторые проблемы, но инициатива была полностью на их стороне.

Остап Маркевич ответил заменой, сняв на 60-й минуте Сикана и бросив в бой Кулакова. Этим он выиграл ещё несколько минут равной игры, но на 67-й Колос снова мог выйти вперёд: Богданов в падении переправил прострел с левого фланга на дальнюю штангу, а Ильин летел на замыкание – не дотянулся! На 69-й же случились угловой и второе попадание в перекладину – это Петров пробивал головой. Впрочем, дожать оборону гостей течение следующих минут ковалёвцам никак не удавалось, а на 78-й они ещё и едва не пропустили. Отличиться мог Стасюк, которому удался фантастический выстрел с дистанции – мяч прошел в сантиметрах от дальней штанги.

В эндшпиле встречи тотального превосходства Колоса уже не ощущалось, хотя Мариуполь явно был не против ничьей. На последних минутах команды разменялись несколькими подачами в штрафную без особой опасности, но на 90-й случилось третье попадание в перекладину Мариуполя – Гальчук перевёл в неё хитрую подачу Богданова с углового.

Арбитр Виктор Копиевский добавил к основному времени пять минут, за которые ничего интересного не произошло, однако на последних секундах Сагуткин сфолил перед собственной штрафной. На повторах это было заметно очень ярко, но у арбитров их не было. Рефери назначил пенальти, а Ориховский точным ударом принес Колосу победу – 1:0.

Таким образом, Колос набрал 10 очков, поднявшись на третью позицию в УПЛ. Мариуполь, имея в активе семь зачетных баллов, остался на седьмой строчке.

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