Как известно, недавно 35-летний экс-форвард сборной Украины подписал контракт с Колосом. Впрочем, пока Селезнев больше запомнился лишь промахом в матче Лиги Европы против Риеки. На последних секундах основного времени опытный нападающий упустил роскошную возможность забить, а матч в итоге завершился поражением Колоса со счетом 0:2.

"Возможно, переход Селезнева – некий предвыборный ход. Скоро в Украине состоятся выборы, а президент Колоса Засуха в них участвует. Не забывайте об этом. Приход Селезнева – это больше "лайков" на выборах. На официальный сайт Колоса зайдет больше людей, узнает о команде из-за Селезнева. Приглашение Евгения – больше пиар для клуба, для его раскрутки, чем помощь от Селезнева.

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В футбол не играют старые медали и кубки. В футбол играют быстрые ноги, свежая голова и мотивированы игроки. Поэтому, когда говорят о Селезневе... Да, нужен Селезнев, которому 25 лет и желательно с другой фамилией. Необходим молодой игрок, у которого горят глаза и прут амбиции. А мы берем... Это, как в анекдоте, когда сибирский кот объяснял молодой кошке на крыше, что он отморозил себе яйца и ничего не может сделать.

Приход Селезнева в Колос – чистый пиар. Не думаю, что он будет долго играть в команде. Спросите у Селезнева пять лет назад, мог ли бы он подумать, что перейдет в Колос? Он эпатажный, поэтому ведет себя так на поле, спорит. Но сейчас он обычный футболист. Хотя таких исполнителей в УПЛ мало. Нужно смотреть на функции игрока, а не на фамилии, сколько голов забил.

Во-первых, нельзя обманывать себя, во-вторых – зрителя. Это туфта. Футбол и футболист – это товар. Нельзя подсовывать старый и просроченный товар. Пусть не обижаются на меня игроки. Ну, не будут ходить люди на Селезнева. На Антюха – пойдут. Потому что это далеко не молодой Селезнев. Не стоит рассчитывать на одного игрока, которому 35 лет. Он в молодости особо не отличался мощной и функциональной подготовкой. К сожалению, это далеко не тот Евгений Селезнев, которого мы знали раньше. А то, что его пригласили в Колос – это будет больше минус, чем плюс. Посмотрите", – цитирует Федорчука Footboom.

Напомним, ранее Селезнев выступал за Арсенал-Киев, Шахтер, Днепр, Малагу, Акхисар, Кубань, Карабюкспор и Бурсаспор.

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