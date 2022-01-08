Півзахисник Флори Владіслав Крейда може продовжити кар'єру в Колосі, повідомляє Meta Ratings.

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Ковалівці планують взяти 22-річного гравця в оренду з правом подальшого викупу.

Нагадаємо, Крейда з 2016 року належить естонській Флорі. За першу команду зіграв 81 матч, забив 7 голів і віддав 4 асисти. Минулий рік провів в оренді у шведському Хельсінборзі. Його контракт з талліннською командою чинний до 31 грудня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро. З 2019-го – регулярно викликається у збірну Естонії (18 матчів).

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