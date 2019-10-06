Колос – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Колос принимает Динамо в 10-м туре чемпионата Украины 2019/20. Хотя это номинально – игра проходит в Киеве на стадионе Оболонь-Арена. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча УПЛ смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Колос – Динамо на "Футбол 24", стартует в 17:00. Игру транслирует канал "Футбол 1". Киевляне выиграли 3 подряд матча УПЛ, но и команда из Коваливки набрала за этот период 7 очков и закрепилась в еврокубковой группе топ-6. В то же время подопечные Михайличенко прервали свою 4-матчевую победную серию, потеряв очки в ЛЕ. Несколько месяцев назад команды сыграли товарищеский матч, и Колос сенсационно победил на стадионе Динамо 3:1. Киевляне после швейцарской неудачи не имеют права на новую неудачу.

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По сравнению с последним матчем киевлян в Лиге Европы Алексей Михайличенко сделал 4 изменения. Кендзера, Буяльский, Вербич и Жерсон оказались в запасе, а с первых минут выходят Караваев, Гармаш, где Пена и Беседин. Отметим и то, что Фран Соль, который вышел со старта в прошлом матче чемпионата Украины, теперь не попал даже в запас. Руслан Костышин вынужден сделать только одну перестановку. Евгений Смирный, забивший уже 2 гола в УПЛ 2019/20, принадлежит Динамо, поэтому не может сыграть из-за условий договора аренды. Зато в основе другой полузащитник, поигравший за киевский клуб – Павел Ореховский.

Колос: Волынец – Зозуля, Парамонов, Максименко, Черноморец – Ориховский, Милько (к) – Ильин, Костышин, Волков – Нехтий

Запасные: Яшков, Мигунов, Сахневич, Морозко, Кожушко, Джемаль, Рябов

Динамо: Бущан – Караваев, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук (к) – Цыганков, Шепелев, Гармаш, Де Пена – Беседин

Запасные: Нещерет, Попов, Кендзера, Буяльский, Вербич, Цитаишвили, Жерсон

Стартовий склад «Динамо» на матч проти «Колоса» pic.twitter.com/SHo5ihZYAP — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) October 6, 2019

Колос – Динамо: стартовые составы на матч УПЛ