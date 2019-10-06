Колос – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Колос приймає Динамо у 10-му турі чемпіонату України 2019/20. Хоча це номінально – гра відбувається в Києві на стадіоні Оболонь-Арена. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу УПЛ дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Колос – Динамо на "Футбол 24", стартує о 17:00. Гру транслює канал "Футбол 1". Кияни виграли 3 поспіль матчі УПЛ, але й команда з Ковалівки набрала за цей період 7 очок та закріпилася в єврокубковій групі топ-6. Водночас підопічні Михайличенка перервали свою 4-матчеву переможну серію, втративши очки в ЛЄ. Кілька місяців тому команди зіграли товариський матч, і Колос сенсаційно переміг на стадіоні Динамо 3:1. Кияни після швейцарської невдачі не мають права на нову невдачу.

"Динамо могло навіть програти": чому виїзд до Лугано важко коментувати – нульова гра і повне неподобство

Порівняно з останнім матчем киян у Лізі Європи Олексій Михайличенко зробив 4 зміни. Кендзьора, Буяльський, Вербіч і Жерсон опинилися в запасі, а з перших хвилин виходять Караваєв, Гармаш, Де Пена та Бєсєдін. Відзначимо і те, що Фран Соль, який вийшов зі старту в минулому матчі чемпіонату України, тепер не потрапив навіть у запас. Руслан Костишин змушений зробити лише одну перестановку. Євген Смирний, який забив уже 2 голи в УПЛ 2019/20, належить Динамо, тому не може зіграти через умови угоди про оренду. Зате в основі інший півзахисник, який пограв за київський клуб – Павло Оріховський.

Колос: Волинець – Зозуля, Парамонов, Максименко, Чорноморець – Оріховський, Мілько (к) – Ільїн, Костишин, Волков – Нехтій

Запасні: Яшков, Мігунов, Сахневич, Морозко, Кожушко, Джемаль, Рябов

Динамо: Бущан – Караваєв, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук (к) – Циганков, Шепелєв, Гармаш, Де Пена – Бєсєдін

Запасні: Нещерет, Попов, Кендзьора, Буяльський, Вербіч, Цітаішвілі, Жерсон

Стартовий склад «Динамо» на матч проти «Колоса» pic.twitter.com/SHo5ihZYAP — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) October 6, 2019

Колос – Динамо: стартові склади на матч УПЛ