Десна на своем поле уверенно победила Ворсклу

В матче 2 тура УПЛ Ворскла на выезде уступила Десне (0: 2). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Первый тур для обеих команд прошел довольно неудачно: Десна уступила Львову, а Ворскла – Заре. Кроме того, игра имела для хозяев и принципиальное значение. В прошлом сезоне оба соперника боролись за так называемый «Кубок Престижа» – первое место среди команд второй шестерки. Победу тогда праздновала Ворскла. А потом, в последнем туре, полтавчане выиграли и заочное противостояние, опустив Десну на восьмое место в турнирной таблице. Поэтому этот матч был хорошей возможностью для черниговцев поквитаться за прошлые поражения.

Ворскла довольно агрессивно начала игру и уже на третьей минуте имела неплохой шанс чтобы огорчить соперника. На одиннадцатой минуте Денис Васин мощно пробил из-за пределов штрафной, однако мяч просвистел выше ворот. Впоследствии Артур выдал великолепный пас на Тодора Петровича, но тому не хватило скорости для принятия решения и защитники нейтрализовали потенциальную угрозу. В общем Ворскла выглядела интереснее, больше комбинировала, чаще владела мячом и раз за разом создавала опасные моменты. Тем парадоксальнее стал проход Владислава Калитвинцева в штрафную соперника и невероятный удар в левую девятку, который вывел Десну вперед.

Мариуполь на своем поле одолел Александрию

После пропущенного гола атаки Ворсклы потеряли остроту, игра расклеилась, стала нервной, подтверждением чему стали две желтые карточки подряд. На 34-й минуте Евгений Паст выйдя из ворот кулаком выбил мяч подальше, подстраховав таким образом своих защитников. Впоследствии голкипер чуть не поплатился за подобную игру – снова выйдя к пределам штрафной он "потерял ворота" и только слабая игра нападающих спасла Десну от неприятностей. За две минуты до окончания первого тайма Ворскла потеряла реальный момент: Мартыненко с лету пробивал в противоход голкиперу, но попал в перекладину. Десна сразу же убежала в перспективную контратаку, но Калитвинцев не смог переиграть Ибрахима Кане.

Вторую половину встречи активнее начала Ворскла: сначала Артур не успел замкнуть пас с углового, а затем полтавчане требовали от арбитра пенальти. На 51-й минуте Александр Филиппов заметил, что голкипер Ворсклы вышел далеко от ворот и парашютом целил в девятку. Александр Ткаченко в невероятном прыжке реабилитировался и спас команду от верного гола. Впоследствии Андрей Богданов филигранным пасом нашел в штрафной соперника Дениса Фаворова, однако ему не хватило мастерства и пространства чтобы удвоить счет.

На 75-й минуте Павел Ребенок со штрафного навесил во вратарскую и Тодор Петрович головой пробивал по воротам Десны. Евгений Паст сыграл "на отлично". А через четыре минуты Владимир Чеснаков, пытаясь отпасовать на голкипера, поскользнулся у своих ворот и мяч перехватил Егор Картушов. Он сразу же отдал на Филиппова и тот в падении через себя удвоил счет.

Эта победа принесла Десне три зачетных балла, а Ворскла продолжает оставаться без набранных очков.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ