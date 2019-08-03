Мариуполь на своем поле одолел Александрию

В матче 2 тура УПЛ Александрия на выезде уступила Мариуполю. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Второй тур украинской Премьер-лиги открывали Мариуполь и Александрия. Обе команды не лучшим образом начали сезон: забив первыми они, в итоге, уступили своим оппонентам – Колосу и Шахтеру соответственно. В этой игре каждая из команд стремилась победить и порадовать своих болельщиков.

Уже на второй минуте Мариуполь создал первый опасный момент у ворот соперника: Владислав Вакула пытался замкнуть прострел, но мяч рикошетом вылетел в центр поля. Через минуту еще один навес "горожан" уверенно перехватил Юрий Панькив. Интересно, что в первые восемь минут мариупольцы не позволяли сопернику выйти со своей части поля и уверенно давили на ворота Александрии. Только на девятой минуте гости создали свою первую атаку, в которой травму получил Валерий Лучкевич. В общем, первые двадцать минут запомнились отчаянной борьбой и большим количеством фолов.

Оправившись от стартового натиска александрийцы понемногу начали создавать опасные моменты: сначала Глеб Бухал пытался забить после подачи с углового, а затем, после грубой ошибки Игоря Кирюханцева, Евгений Банада подхватил мяч на границе штрафной площадки и нанес мощный удар, однако мяч просвистел выше ворот.

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В середине первого тайма Вячеслав Чурко, обыграв нескольких защитников, опасно забрасывал в штрафную соперника, но никто из партнеров не успел откликнуться на этот пас. На 29-й минуте Руслав Фомин, пройдя пол поля и накрутив оборону соперника, опасно пробивал в дальний угол. Голкипер гостей, после рикошета от защитника, в прыжке кончиками пальцев отвел угрозу от своих ворот. За десять минут до окончания первого тайма Кирилл Ковалец опасно навесил с углового, однако никто из его одноклубников не смог замкнуть эту передачу. На 37-й минуте Чурко со штрафного эффектно пробил в левый угол ворот, но Панькив очередной раз продемонстрировал свой класс. За минуту до окончания первой половины встречи навес со штрафного на дальнюю штангу замыкал Денис Безбородко, однако Руслан Худжамов уверенно забрал мяч.

На 50-й минуте затяжная атака Мариуполя едва не закончилась взятием ворот: Дмитрий Мишньов пяткой вывел Чурко на идельную позицию, но тот с близкого расстояния пробил выше. Впоследствии Мишньов из-за пределов штрафной парашютом закидывал круглого в девятку и вновь чудеса реакции продемонстрировал Панькив. А через мгновение свое мастерство проявил Худжамов: Кирюханцев пытался помешать сопернику и срезал мяч в свои ворота – Рустам спас свою команду от верного автогола. На 71-й минуте Александрия создала супермомент: Безбородко получив пас, в одно касание на силу пробил по воротам Худжамова, но не попал. А через минуту мог забивать Фомин: получив пас вблизи штрафной он обыграл защитника и уже замахнулся чтобы пробить, но упал. Судья указал на угловой, хотя Руслан еще дового пытался доказать арбитру, что тот должен был назначать одиннадцатиметровый. Через мгновение Чурко вновь испытал реакцию Панькива. А на 74-й минуте Александрия забила, но Юрий Можаровский гол отменил зафиксировав офсайд.

Через две минуты судья таки назначил пенальти, но уже в ворота гостей: Лучкевич придержал Федорчука во вратарской площадке и Руслан Фомин уверенно реализовал "удар с точки". В конце матча Владислав Вакула, подхватив мяч в центре поля, обыграл нескольких защитников и мастерски пробил в левый угол ворот, увеличив преимущество своей команды. На последней минуте Безбородько мог сократить счет, но пробил прямо в руки Худжамову. Уже в добавленное арбитром время Артем Ситало, который вышел на замену, забил головой и установил окончательный счет.

После этой победы Мариуполь набрал первые три пункта, Александрия пока остается с нулем в турнирной таблице.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ