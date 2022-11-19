После яркого старта сезона, когда удалось вскарабкаться на первую позицию, Колос быстро скатился вниз аж на седьмую. Не все матчи ковалёвцев оказались плохими – подопечные Ярослава Вишняка дали бой СК Днепру-1 и уверенно удержали ничью с Динамо. Тем не менее, за восемь предыдущих туров "хлеборобы" одержали всего одну победу.

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У Колоса достаточно хороший состав – настолько хороший, что потерю двух ведущих полузащитников команда может и не заметить. Впрочем, уровень игры пока оставляет желать лучшего. Ковалёвцы одни из худших в УПЛ по прессингу, единоборствам и качеству позиционных атак, да и в целом их футбол выглядит тяжёлым для просмотра. Явных преимуществ над Ворсклой у "аграриев" нет.

Нынешние полтавчане тоже далеки от идеала, хотя в последнее время подопечные Виктора Скрипника набрали ход. После ничьей с Динамо они одержали две подряд победы, а в предыдущем туре "зелёно-белые" расписали ничью с СК Днепром-1. Правда, перед этим команда умудрилась проиграть Кривбассу.

Ворскляне сильны в прессинге и в завершении атак – по количеству и остроте созданных моментов коллектив уступает только СК и Шахтеру. Проблемой остаётся чрезвычайно уязвимая оборона и общая нестабильность даже по ходу одного матча. Именно эти недостатки держат полтавчан на девятой позиции, хотя победа над Колосом поднимет "зелёно-белых" сразу на три строчки вверх.

Кадровая ситуация

Травмированные: Чеснаков (Ворскла)

Дисквалифицированные: Ильин, Ориховский – Марлисон

Ориентировочные составы на матч Колос – Ворскла

Колос: Волынец – Зозуля, Чоботенко, Гончаренко, Черноморец – Милько, Богданов – Болбат, Смирный, Мякушко – Безбородько

Ворскла: Ризнык – Пердута, Яворский, Зайков, Кравец – Скляр, Челядин – Олейник, Юрченко, Сефери – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Прогнозы на УПЛ – дело неблагодарное. Случайности постоянно влияют на результат в матчах украинского чемпионата. Сегодня же ещё и встречаются два коллектива с очень неоднозначным футболом. Ворскла и Колос могут как устроить что-то эпичное, так и тотально провалиться на ровном месте.

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам, но мы рискнём поставить на гостей. Слишком уж хорошая атака у подопечных Виктора Скрипника и слишком неубедительно работает с мячом Ковалёвка. Голы, вероятно, прилетят в ворота обоих голкиперов, но полтавчане способны забить больше.

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