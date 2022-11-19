Колос – Ворскла: анонс матчу УПЛ
Колос в рамках 14-го туру УПЛ приймає Ворсклу. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".
Після яскравого старту сезону, коли вдалося видертись на першу позицію, Колос швидко скотився вниз аж на сьому сходинку. Не всі матчі ковалівців були поганими – підопічні Ярослава Вишняка дали бій СК Дніпру-1 і впевнено втримали нічию з Динамо. Тим не менш, за вісім попередніх турів "хлібороби" здобули всього одну перемогу.
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У Колоса досить хороший склад – настільки хороший, що втрату двох провідних півзахисників команда може й не помітити. Втім, рівень гри поки залишає бажати кращого. Ковалівці є одними з найгірших в УПЛ за інтенсивністю пресингу, за єдиноборствами та якістю позиційних атак. В цілому, їхній футбол виглядає важким для перегляду, а явних переваг над Ворсклою у "аграріїв" немає.
Нинішні полтавці теж далекі від ідеалу, хоча останнім часом підопічні Віктора Скрипника набрали хід. Після нічиєї з Динамо вони здобули дві поспіль перемоги, а у попередньому турі "зелено-білі" розписали нічию з СК Дніпром-1. Щоправда, перед цим команда примудрилася програти Кривбасу.
Ворскляни сильні в пресингу та у завершенні атак – за кількістю й гостротою створених моментів колектив поступається тільки СК й Шахтарю. Проблемою залишається надзвичайно вразлива оборона та загальна нестабільність навіть по ходу одного матчу. Саме ці недоліки тримають полтавців на дев'ятій позиції, хоча перемога над Колосом підніме "зелено-білих" одразу на три сходинки вгору.
Кадрова ситуація
Травмовані: Чеснаков (Ворскла)
Дискваліфіковані: Ільїн, Оріховський – Марлісон
Орієнтовні склади на матч Колос – Ворскла
Колос: Волинець – Зозуля, Чоботенко, Гончаренко, Чорноморець – Мілько, Богданов – Болбат, Смирний, Мякушко – Безбородько
Ворскла: Різник – Пердута, Яворський, Зайков, Кравець – Скляр, Челядін – Олійник, Юрченко, Сефері – Степанюк
Прогноз "Футбол 24" – 1:2
Прогнози на УПЛ – справа невдячна. Випадковості постійно впливають на результат у матчах українського чемпіонату. Сьогодні ж ще й зустрічаються два колективи з дуже неоднозначним футболом. Ворскла і Колос можуть як влаштувати щось епічне, так і тотально провалитись на рівному місці.
Букмекери віддають невеличку перевагу господарям, але ми ризикнемо поставити на гостей. Занадто вже хороша атака у підопічних Віктора Скрипника і занадто непереконливо працює з м'ячем Ковалівка. Голи, ймовірно, прилетять у ворота обох голкіперів, але полтавці здатні забити більше.
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