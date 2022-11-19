Після яскравого старту сезону, коли вдалося видертись на першу позицію, Колос швидко скотився вниз аж на сьому сходинку. Не всі матчі ковалівців були поганими – підопічні Ярослава Вишняка дали бій СК Дніпру-1 і впевнено втримали нічию з Динамо. Тим не менш, за вісім попередніх турів "хлібороби" здобули всього одну перемогу.

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У Колоса досить хороший склад – настільки хороший, що втрату двох провідних півзахисників команда може й не помітити. Втім, рівень гри поки залишає бажати кращого. Ковалівці є одними з найгірших в УПЛ за інтенсивністю пресингу, за єдиноборствами та якістю позиційних атак. В цілому, їхній футбол виглядає важким для перегляду, а явних переваг над Ворсклою у "аграріїв" немає.

Нинішні полтавці теж далекі від ідеалу, хоча останнім часом підопічні Віктора Скрипника набрали хід. Після нічиєї з Динамо вони здобули дві поспіль перемоги, а у попередньому турі "зелено-білі" розписали нічию з СК Дніпром-1. Щоправда, перед цим команда примудрилася програти Кривбасу.

Ворскляни сильні в пресингу та у завершенні атак – за кількістю й гостротою створених моментів колектив поступається тільки СК й Шахтарю. Проблемою залишається надзвичайно вразлива оборона та загальна нестабільність навіть по ходу одного матчу. Саме ці недоліки тримають полтавців на дев'ятій позиції, хоча перемога над Колосом підніме "зелено-білих" одразу на три сходинки вгору.

Кадрова ситуація

Травмовані: Чеснаков (Ворскла)

Дискваліфіковані: Ільїн, Оріховський – Марлісон

Орієнтовні склади на матч Колос – Ворскла

Колос: Волинець – Зозуля, Чоботенко, Гончаренко, Чорноморець – Мілько, Богданов – Болбат, Смирний, Мякушко – Безбородько

Ворскла: Різник – Пердута, Яворський, Зайков, Кравець – Скляр, Челядін – Олійник, Юрченко, Сефері – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Прогнози на УПЛ – справа невдячна. Випадковості постійно впливають на результат у матчах українського чемпіонату. Сьогодні ж ще й зустрічаються два колективи з дуже неоднозначним футболом. Ворскла і Колос можуть як влаштувати щось епічне, так і тотально провалитись на рівному місці.

Букмекери віддають невеличку перевагу господарям, але ми ризикнемо поставити на гостей. Занадто вже хороша атака у підопічних Віктора Скрипника і занадто непереконливо працює з м'ячем Ковалівка. Голи, ймовірно, прилетять у ворота обох голкіперів, але полтавці здатні забити більше.

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