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Колос – СК Днепр-1: как попасть на матч плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы

18:22 - Читати українською
Колос – СК Днепр-1: как попасть на матч плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы
Колос – СК Днепр-1 / Фото из открытых источников

После длительного перерыва украинские зрители снова возвращаются на стадионы.

 

Уже в субботу, 25 июля, стартуют матчи плей-офф УПЛ за право выхода во второй по силе евротурнир. Накануне министр здравоохранения Максим Степанов согласовал допуск в тестовом режиме зрителей на эти поединки.

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В частности, чтобы получить бесплатную путевку на НСК Олимпийский на игру между Колосом и СК Днепр-1, желающие должны обратиться к ковалевской команде, отправив по адресу [email protected] письмо с указанием ФИО, даты рождения, серии и номера паспорта, номера телефона и данных ответственного за заявку лица. Заявки принимаются с расчетом не более чем на 10 человек. При входе на стадион необходимо иметь при себе паспорт и защитную маску.

Напомним, допускается заполняемость стадионов не более 25%.

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