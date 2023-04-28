Колос в рамках 23-го тура УПЛ принимает Шахтер. Стартовые составы и онлайн-трансляцию матча читайте на "Футбол 24".

Матч 23-го тура чемпионата Украины 2022/23 между Колосом и Шахтером проходит в Ковалёвке. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по киевскому времени. Трансляция поединка доступна только в приложении Setanta Sports.

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Стартовые составы

Колос:

Шахтер:

Колос – Шахтер: анонс матча УПЛ