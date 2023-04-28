Колос – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ
28 апреля 14:05 - Читати українською
Колос в рамках 23-го тура УПЛ принимает Шахтер. Стартовые составы и онлайн-трансляцию матча читайте на "Футбол 24".
Артем Бондаренко 47’
Лассина Траоре 52’
Кевин Келси 80’
47’ Артем Бондаренко
52’ Лассина Траоре
80’ Кевин Келси
Матч 23-го тура чемпионата Украины 2022/23 между Колосом и Шахтером проходит в Ковалёвке. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по киевскому времени. Трансляция поединка доступна только в приложении Setanta Sports.
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Стартовые составы
Колос:
Шахтер:
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