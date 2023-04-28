Колос – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ
28 квітня 14:05 - Читать на русском
Колос в рамках 23-го туру УПЛ приймає Шахтар. Стартові склади та онлайн-трансляцію матчу читайте на "Футбол 24".
Артем Бондаренко 47’
Лассіна Траоре 52’
Кевін Келсі 80’
47’ Артем Бондаренко
52’ Лассіна Траоре
80’ Кевін Келсі
Матч 23-го туру чемпіонату України 2022/23 між Колосом і Шахтарем проходить у Ковалівці. Стартовий свисток пролунав о 15:00 за київським часом. Трансляція поєдинку доступна тільки в додатку Setanta Sports.
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Стартові склади
Колос:
Шахтар:
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