Шахтер мог начинать этот тур с 7-очковым преимуществом над СК Днепр-1. Даже это не гарантировало бы "горнякам" золота УПЛ, ведь у "желто-черных" есть игра в запасе и личная встреча с дончанами – а футбол подопечных Игоря Йовичевича не дает ощущения уверенности в будущем. Что и говорить, когда ничья с кризисным Динамо случилась при четырех ударах по воротам, а единственный гол "оранжево-черных" прилетел с дальней дистанции.

Проблемы Шахтера с позиционной атакой наметились давно. Впервые они проявились во время матча с Кривбассом, который за 80 минут не допустил в собственной штрафной опасных моментов. После этого были не очень выразительные победы над Металлистом и Рухом, боевая ничья с Черноморцем и героические 2:1 со Львовом – забить решающий гол удалось аж на последних секундах.

Коллектив даже уступает кризисному Динамо по количеству касаний на чужой трети поля и в штрафной площади. Частично это можно оправдать значительными кадровыми потерями по ходу второго круга УПЛ. К счастью, у "оранжево-черных" есть запас по классу, который позволяет держать высокий темп игры (7,41 пасов за одно владение), создавать хорошие моменты (лидеры УПЛ по ожидаемым голам) и решать эпизоды на индивидуальном мастерстве – точные дальние удары являются проявлением данного преимущества.

Все это понадобится в матче против Колоса, ведь у ковалевцев довольно крепкая оборона. За семь туров весной они пропустили всего три гола. Никто не забивал в их ворота больше одного мяча. Отчасти это заслуга Волынца, а где-то соперники пороли топовые моменты – благо, из лидеров чемпионата в соперниках весной была только Заря.

Тем не менее, футбол подопечных Ярослава Вишняка действительно умеет затягивать оппонентов в трясину. Проблемой "хлеборобов" остается депрессивная атака, что удивляет при столь качественном подборе исполнителей. За семь туров они забили всего пять голов, три из которых залетело в ворота Металлиста. Показательным был поединок против Зари – играя весь второй тайм в большинстве, Колос почти ничего не создал.

С таким футболом противостоять Шахтеру будет тяжело. Впрочем, Колос играет по проверенной годами схеме – у них есть какая-то тактика и они ее придерживаются. Не каждый представитель УПЛ может похвастаться постоянным игровым рисунком. Игра ковалевцев тяжелая для просмотра, но стабильная и непростая для соперников. Шахтер должен проявить уважение, если не хочет подпускать СК Днепр-1 поближе.

Кадровая ситуация

Травмированы: Крыськив, Корниенко, Петряк, Ризнык (Шахтер; тренировались по индивидуальной программе).

Дисквалифицированы: -

Ориентировочные составы на матч Колос – Шахтер

Колос: Волынец – Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Черноморец – Милько, Богданов – Ильин, Ориховский, Мякушко – Лысенко

Шахтер: Трубин – Гочолейшвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко, Бондаренко – Швед, Джурасек, Судаков – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Колос сегодня способен избежать разгрома. Возможно, команда даже будет сохранять шансы на сенсацию до последних минут. Не удивит и осечка Шахтера – такой уж у нас чемпионат. Тем не менее, огромная разница в классе и слабая атака ковалевцев заставляют ставить на победу дончан.

Поединок против Зари показал потолок возможностей этой версии "хлеборобов". Сдержать невыразительную позиционную атаку более мощного оппонента они способны, но забить гол уже нереально – а более мощный оппонент еще и побеждает благодаря проявлению индивидуального класса. У "горняков" с последним все в порядке, поэтому сегодня они должны торжествовать.

Металлист – Динамо: анонс матча УПЛ