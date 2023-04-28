"Я хочу продолжать выступать, у меня есть силы и мотивация. Несмотря на войну в Украине, моя главная мечта – сыграть на Донбасс Арене. Иногда молодые ребята меня спрашивают: "А мы сыграем на Донбасс Арене?" Конечно, сыграем, потому что я хочу сыграть.

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Когда ты всегда борешься за чемпионство, играешь в сборной, в еврокубках, то не хочется опускать планку. Это психологически тяжело. Если я буду видеть, что могу играть на этом уровне, буду играть. А если скажут, что уже не тяну, то не стану опускать свое имя", – заявил Степаненко в интервью Binance.

Напомним, что Тарас одевает футболку "горняков" и сборной Украины с 2010 года. Вместе с Шахтером за это время одержал 8 чемпионств и по 7 побед в Кубке и Суперкубке.

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