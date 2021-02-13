Стихия все-таки вмешалась в 14-й тур украинской Премьер-лиги – у ковалёвцев будет еще один день на подготовку к битве с чемпионом Украины.

Матч 14-го тура между Колосом и Шахтером официально перенесли.

Колос – Шахтер: поединок 14-го тура УПЛ под угрозой срыва

Поединок, который был запланирован на сегодня, 13 февраля, не состоится из-за сложных погодных условий. Делегат матча Александр Каденко, осмотревший утром поле, выразил сомнения в готовности стадиона в Ковалёвке. Представители клубов и УПЛ не стали ждать до 15:30, как сообщалось ранее, а приняли решение перенести встречу на воскресенье, 14 февраля.

Как следствие, матч пройдет на стадионе Динамо им. В. Лобановского в 14:00, сообщает официальный сайт Колоса.

Напомним, по прогнозу погоды в Ковалёвке сегодня в 17:00 будет 12 градусов ниже нуля и возможны осадки в виде снега.

Колос – Шахтер: анонс матча УПЛ