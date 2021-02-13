Как известно, сегодня, 13 февраля, стартует второй круг украинской Премьер-лиги. Погодные условия серьезно повлияли на подготовку полей к матчам, однако директор УПЛ Евгений Дикий заверил, что все под контролем и службы стадионов работают в усиленном режиме.

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Как сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас в программе "Футбол NEWS" поединок между Колосом и Шахтером, запланированный на 17:00, может не состояться. Делегат матча Александр Каденко выразил сомнения относительно готовности поля стадиона в Ковалёвке. В 15:30 – за полтора часа до начала встречи – состоится повторная инспекция поля и будет принято окончательное решение.

К слову, по прогнозу погоды на начало матча в Ковалёвке будет 12 градусов ниже нуля и возможны осадки в виде снега.

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