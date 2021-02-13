Стихія таки втрутилась у 14-й тур української Прем'єр-ліги – ковалівці матимуть ще один день на підготовку до битви з чемпіоном України.

Матч 14-го туру між Колосом та Шахтарем офіційно перенесли.

Колос – Шахтар: поєдинок 14-го туру УПЛ під загрозою зриву

Поєдинок, який було заплановано на сьогодні, 13 лютого, не відбудеться через складні погодні умови. Делегат матчу Олександр Каденко, який зранку оглянув поле, висловив сумніви щодо готовності стадіону у Ковалівці. Представники клубів і УПЛ не стали чекати до 15:30, як повідомлялось раніше, а прийняли рішення перенести зустріч на неділю, 14 лютого.

Як наслідок, матч пройде на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського о 14:00, повідомляє офіційний сайт Колоса.

Нагадаємо, за прогнозом погоди у Ковалівці сьогодні о 17:00 буде 12 градусів нижче нуля та можливі опади у вигляді снігу.

Колос – Шахтар: анонс матчу УПЛ