Сразу несколько влиятельных политиков могут попрощаться с украинским гражданством.

Президент Украины Владимир Зеленский обдумывает вероятное подписание указов о лишении гражданства Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и Геннадия Корбана, сообщает Украинская правда ссылаясь на собственные источники в Офисе Президента.

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Пока информацию официально не подтвердили. Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее сообщал, что под проверку на соответствие критериям, определенным законом об олигархах, может подпадать около 86 человек, но не конкретизировал их.

Напомним, Игорь Коломойский был владельцем Днепра, который был расформирован в 2019 году. Ходят слухи, что бизнесмен является неофициальным владельцем СК Днепр-1. Рабинович же был президентом киевского Арсенала с 2007 по 2013 годы, после чего клуб был вторично расформирован.

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