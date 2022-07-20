Президент України Володимир Зеленський обмірковує можливе підписання указів про позбавлення громадянства Ігоря Коломойського, Вадима Рабіновіча та Геннадія Корбана, повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела в Офісі Президента.

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Наразі інформацію офіційно не підтвердили. Секретар РНБО Олексій Данілов раніше повідомляв, що під перевірку на відповідність критеріям, визначеним законом про олігархів, може підпадати близько 86 осіб, але не конкретизував їх.

Нагадаємо, Ігор Коломойський був власником Дніпра, який було розформовано у 2019 році. Подейкують, що бізнесмен є неофіційним власником СК Дніпро-1. Рабіновіч же був президентом київського Арсенала з 2007 по 2013 роки, після чого клуб було вдруге розформовано.

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