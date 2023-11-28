Украинский олигарх Игорь Коломойский в очередной раз не смог оспорить свое пребывание в следственном изоляторе.

Шевченковский районный суд Киева сегодня, 28 ноября, продлил срок содержания бывшего владельца Днепра под стражей до 26 января 2024 года, сообщает Еспресо. Есть альтернатива залога в размере 3 миллиардов 712 тысяч гривен.

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Адвокаты Коломойского просили изменить условия содержания подзащитного и назначить ему дополнительное лечение, ссылаясь на рекомендации медика. По словам врача, 60-летний олигарх имеет гепатоз печени, панкреатит, сахарный диабет 2 типа, гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь, недостаточность легочной артерии, сердечную недостаточность 1 степени и паховую грыжу. Кроме того, Коломойский посетовал, что все его активы арестованы, а в его распоряжении есть только "условная сумма в 20 тысяч фунтов в месяц".

Все эти аргументы не сработали, потому олигарх остается под стражей еще на 2 месяца. Напомним, по данным следствия, в 2013-2014 годах Игорь Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд гривен, создав преступную группировку, которая состояла из работников ПриватБанка, учредителем и акционером которого он был. Олигарх перечислял средства на счета нескольких компаний, среди которых и ФК Днепр. Кроме того, Коломойскому инкриминируют мошенничество (статья 190) и легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем (статья 209).

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