Шевченківський районний суд Києва сьогодні, 28 листопада, продовжив термін утримання колишнього власника Дніпра під вартою до 26 січня 2024 року, інформує Еспресо. Є альтернатива застави у розмірі 3 мільярди 712 тисяч гривень.

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Адвокати Коломойського просили змінити умови утримання підзахисного та призначити йому додаткове лікування, посилаючись на рекомендації медика. За словами лікаря, 60-річний олігарх має гепатоз печінки, панкреатит, цукровий діабет 2 типу, гіпертонічну хворобу, ішемічну хворобу, недостатність легеневої артерії, серцеву недостатність 1 ступеня та пахову грижу. Крім цього, Коломойський поскаржився, що усі його активи заарештовані, а в його розпорядженні є лише "умовна сума у 20 тисяч фунтів на місяць".

Всі ці аргументи не спрацювали, тому олігарх залишається під вартою ще на 2 місяці. Нагадаємо, за даними слідства, у 2013-2014 роках Ігор Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд гривень, створивши злочинне угруповання, яке складалося з працівників Приватбанку, засновником та акціонером якого він був. Олігарх перераховував кошти на рахунки кількох компаній, серед яких був і ФК Дніпро. Окрім цього, Коломойському інкримінують шахрайство (стаття 190) та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209).

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