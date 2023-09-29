– В вашей карьере был Днепр, тренером которого был Вячеслав Грозный. Он вам предложил хорошие деньги?

– Контракт был привлекателен. А с Грозным я познакомился, еще когда был в СКА Карпаты. Был турнир среди команд, представлявших вооруженные силы.

Уже тогда он звал меня к себе в Винницу. Говорил: "Зачем тебе возвращаться на Закарпатье, отслужишь, приезжай в Винницу, будешь играть у меня". Потом мы долго не виделись. Грозный работал в Спартаке. Кстати, в Спартак я мог перейти, когда находился в Израиле, по крайней мере, переговоры такие велись. Но что-то не срослось.

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– Что думали о предложении тогдашнего Днепра?

– Когда я услышал, что Днепр заинтересовался мной, то был приятно удивлен. Во-первых, Днепр для меня родной город, там я родился, во-вторых, хотелось поскорее уйти от этого сумасшедшего Газзаева. Эта база, на которой он нас держал, у меня уже в печенках была.

– Грозный в работе не разочаровал?

– Как тренер, Грозный – специалист высокого уровня, как-никак спартаковскую школу прошел. Тренировки у него хорошие, качественные. Грозный в Днепре дал мне свободу. Я позволял себе слишком много того, что не могли позволить себе другие футболисты.

Так, например, я знал, что сыграв в субботу игру, мог сесть в машину и уехать домой в Одессу. Если команду собирали в понедельник, я мог появиться на базе во вторник и даже в среду. Но Грозного "кинули" в Днепре, а уже потом "кинули" и нас. Из того, что нам обещали, заплатили только треть – 10 тысяч долларов. Сказали, что это деньги за шесть побед и 2 ничьи (Гецко в Днепре провел 19 игр, забил 6 мячей – прим. автора). И то, как я знаю, отдали не всем, а только тем, кто смог выбить.

– Вы из тех, кто эту сумму получил. Как это было?

– Да как. Пошел к Коломойскому и сказал: "Кого вы хотите наказать – это ваше личное дело, но я хотел бы свое получить и не устраивать вам здесь гендель". Еще сказал ему, что у меня есть опыт судейских исков в Израиле с Маккаби, где я выиграл процесс.

Думаю, что Коломойский понял, что со мной лучше не связываться. Мне, Парфенову и Мизину какие-то долги тогда погасили, а остальным ребятам – нет. В интернете еще есть интервью Коломойского, в котором он говорит, что Гецко и его компания переходили из клуба в клуб, но после них всегда была разруха. Типа потому, что все деньги мы у клубов выкачивали :)

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– Чем удивил вас Вячеслав Грозный?

– Своими обещаниями. В итоге все зашло настолько далеко, что мы стали меньше доверять Вячеславу Викторовичу. Помню, сидим мы где-то в городе, ужинаем, и тут звонок с базы, говорят: "Грозному уже загрузили вещи в два бусика, и он собирается ехать". Мы бегом в машину и на базу, но так и не застали его.

– Правда ли, что вы дверь в его комнату на базе пытались выбить?

– Да, лично я. Вся инициатива исходила только от меня:)

– Чем разрешился ваш конфликт с Днепром?

– У нас были контракты еще на год. Нам их разорвали, сказали, что дают нам статус свободных агентов. Закончился первый круг чемпионата, мы могли перейти в любой другой клуб без компенсации. Что, собственно, и сделали. Так что Днепр за нас ничего не получил, мы ушли бесплатно, – рассказал Гецко в интервью Fanday.

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