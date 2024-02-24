"Клубы наполняют бюджет либо через участие в еврокубках, либо через продажу игроков, либо благодаря тому, что владелец клуба тратит деньги в собственное удовольствие.

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И попадание в еврокубки – это треть, а может даже половина бюджета клуба уровня СК Днепр-1. Я имею в виду клубы, у которых нет президента, который сидит на трибуне и тратит столько денег, сколько хочет.

У нас есть коммерческий партнер, это Windrose. Их логотип есть даже на футболках. Это наш титульный спонсор. Кроме них есть еще ряд местных компаний, владельцы которых не хотят разглашать их названия.

Относительно Коломойского... Он не является главным инвестором нашего клуба и не является его инвестором вообще. От Коломойского деньги в клуб не поступают", – рассказал Фридман в интервью Tribuna.

Напомним, сейчас Коломойский находится в СИЗО. Скандального олигарха подозревают в незаконном завладении 5,8 млрд гривен, путем создания преступной группировки, которая состояла из работников Приватбанка, основателем и акционером которого он был. Игорь Валерьевич перечислял средства на счета нескольких компаний, среди которых был и ФК Днепр. Кроме этого, Коломойскому инкриминируют мошенничество (статья 190) и легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем (статья 209).

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