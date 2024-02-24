"Клуби наповнюють бюджет або через участь у єврокубках, або через продаж гравців, або завдяки тому, що власник клубу витрачає гроші у власне задоволення.

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І потрапляння у єврокубки – це третина, а може навіть половина бюджету клубу рівня СК Дніпро-1. Я маю на увазі клуби, у яких немає президента, який сидить на трибуні і витрачає стільки грошей, скільки хоче.

У нас є комерційний партнер, це Windrose. Їхній логотип є навіть на футболках. Це наш титульний спонсор. Крім них є ще низка місцевих компаній, власники яких не хочуть розголошувати їхні назви.

Щодо Коломойського... Він не є головним інвестором нашого клубу і не є його інвестором взагалі. Від Коломойського гроші у клуб не надходять", – розповів Фрідман в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, нині Коломойський перебуває в СІЗО. Скандального олігарха підозрюють у незаконному заволодінні 5,8 млрд гривень, шляхом створення злочинного угруповання, яке складалося з працівників Приватбанку, засновником та акціонером якого він був. Ігор Валерійович перераховував кошти на рахунки кількох компаній, серед яких був і ФК Дніпро. Окрім цього, Коломойському інкримінують шахрайство (стаття 190) та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209).

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