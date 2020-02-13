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Коллина объяснил, почему арбитры расслабились после внедрения VAR

18:47 2 Читати українською
Коллина объяснил, почему арбитры расслабились после внедрения VAR
Пьерлуиджи Коллина / АР

Легендарный арбитр Пьерлуиджи Коллина поделился мыслями относительно правильного взаимодействия современных рефери и системы VAR.

"Арбитр должен действовать так, будто технологии не существует. Цель – не чувствовать потребности в VAR, потому что решения будут правильными сразу, и поэтому мы работаем над подготовкой.

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Рефери знает, что есть парашют, который может помочь ему исправить ошибку, даже если она случилась. И тот, кто критикует судью, также не забывает об этом. Судья должен знать все об игре, анализируя видео, чтобы узнать больше о тактике и характеристиках игроков", – подчеркнул Коллина в интервью Gazzetta dello Sport.

Напомним, во второй части сезона 2019/20 система VAR начнет свою работу и в чемпионате Украины.

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Пьерлуиджи Коллина Арбитры Видеоассистент арбитра (VAR) Мир
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