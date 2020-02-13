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Колліна пояснив, чому арбітри розслабилися після впровадження VAR

18:47 115 Читать на русском
Колліна пояснив, чому арбітри розслабилися після впровадження VAR
П'єрлуїджі Колліна / АР

Легендарний арбітр П'єрлуїджі Колліна поділився думками щодо правильної взаємодії сучасних рефері та системи VAR.

"Арбітр повинен діяти так, ніби технології не існує. Мета – не відчувати потреби у VAR, тому що рішення будуть правильними відразу, і тому ми працюємо над підготовкою.

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Рефері знає, що є парашут, який може допомогти йому виправити помилку, навіть якщо вона трапилася. І той, хто критикує суддю, також не забуває про це. Суддя повинен знати все про гру, аналізуючи відео, щоб дізнатися більше про тактику і характеристики гравців", – підкреслив Колліна в інтерв'ю Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, у другій частині сезону 2019/20 система VAR розпочне свою роботу і в чемпіонаті України.

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Теги
П'єрлуїджі Колліна Арбітри Відеоасистент арбітра (VAR) Світ
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