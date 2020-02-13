Колліна пояснив, чому арбітри розслабилися після впровадження VAR

Легендарний арбітр П'єрлуїджі Колліна поділився думками щодо правильної взаємодії сучасних рефері та системи VAR.

"Арбітр повинен діяти так, ніби технології не існує. Мета – не відчувати потреби у VAR, тому що рішення будуть правильними відразу, і тому ми працюємо над підготовкою.

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Рефері знає, що є парашут, який може допомогти йому виправити помилку, навіть якщо вона трапилася. І той, хто критикує суддю, також не забуває про це. Суддя повинен знати все про гру, аналізуючи відео, щоб дізнатися більше про тактику і характеристики гравців", – підкреслив Колліна в інтерв'ю Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, у другій частині сезону 2019/20 система VAR розпочне свою роботу і в чемпіонаті України.

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