Защитник "горняков" Сергей Кривцов уверен, что именно самоотверженная игра и характер Николая Матвиенко зарядили дончан на разгром команды Мирчи Луческу (3:0).

"С важной победой! Кубок наш! Колян, браво! Характер", – написал Кривцов на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Еще пошумим", – поддержал Сергея голкипер "горняков" Андрей Пятов в комментарии под общим фото.

Напомним, уже на первых минутах матча Николай Матвиенко едва не получил серьезную травму от своего же одноклубника – Исмаили в одном из эпизодов шипами въехал в голову 25-летнему защитнику. Как следствие, врачам долго не удавалось остановить кровотечение игроку Шахтера, однако Матвиенко проявил характер и сумел продолжить поединок и отыграл весь матч.

Кривцов вышел на замену вместо Исмаили на 67-й минуте встречи.

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