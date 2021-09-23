Захисник "гірників" Сергій Кривцов впевнений, що саме самовіддана гра і характер Миколи Матвієнка зарядили донеччан на розгром команди Мірчі Луческу (3:0).

"З важливою перемогою! Кубок наш! Коляне, браво! Характер", – написав Кривцов на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

"Це був більше, ніж матч": Степаненко подякував уболівальникам Шахтаря за підтримку у битві з Динамо

"Ще пошумимо", – підтримав Сергія голкіпер "гірників" Андрій Пятов у коментарі під спільним фото.

Нагадаємо, вже на перших хвилинах матчу Микола Матвієнко мало не зазнав серйозної травми від свого ж одноклубника – Ісмаїлі в одному з епізодів шипами в'їхав у голову 25-річному захиснику. Як наслідок, лікарям довго не вдавалось зупинити кровотечу гравцю Шахтаря, однак Матвієнко проявив характер і зумів продовжити поєдинок і відіграв увесь матч.

Кривцов вийшов на заміну замість Ісмаїлі на 67-й хвилині зустрічі.

Шахтар – Динамо: Суперкубок багатий сюрпризами – дебютна дуель Де Дзербі з Луческу інтригує та оголює серйозні проблеми