"Это был больше, чем матч. Мы выложились по полной.

Шахтер – Динамо – 3:0 – видео голов и обзор матча

Приветствую всех болельщиков с победой. Спасибо за вашу верную поддержку всегда", – написал Степаненко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в матче за Суперкубок Украины Шахтер разгромил Динамо со счетом 3:0 и сравнялся по количеству этих трофеев с киевлянами – теперь у обеих команд по 9 кубков.

Степаненко вышел на поле в стартовом составе "горняков" и был заменен на Маркоса Антонио на 78-й минуте встречи.

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