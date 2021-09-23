"Это был больше, чем матч": Степаненко поблагодарил болельщиков Шахтера за поддержку в битве с Динамо
Полузащитник "горняков" Тарас Степаненко считает, что 12-й игрок существенно помог донецкой команде одержать разгромную победу над принципиальным соперником (3:0).
"Это был больше, чем матч. Мы выложились по полной.
Шахтер – Динамо – 3:0 – видео голов и обзор матча
Приветствую всех болельщиков с победой. Спасибо за вашу верную поддержку всегда", – написал Степаненко на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, в матче за Суперкубок Украины Шахтер разгромил Динамо со счетом 3:0 и сравнялся по количеству этих трофеев с киевлянами – теперь у обеих команд по 9 кубков.
Степаненко вышел на поле в стартовом составе "горняков" и был заменен на Маркоса Антонио на 78-й минуте встречи.
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