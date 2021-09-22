"Бей своих, чтобы чужие боялись", решил защитник Шахтера Исмаили и едва не травмировал своего одноклубника.

Начало матча за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо едва не завершилось серьезными неприятностями. В одном из эпизодов в центре поля Исмаили решил выбить мяч и попал ногой сразу в двух игроков – Николая Матвиенко и Владислава Супрягу. Оба футболиста оказались на газоне.

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И если форвард "бело-синих" отделался скорее испугом, то защитник "горняков" буквально истекал кровью. Бразильский защитник шипами разбил своему одноклубнику голову и врачи не сразу смогли остановить кровотечение. Повязка, которую наложили на голову футболисту, не остановил кровь и арбитр отправил медиков и футболиста за пределы поля продолжать необходимую процедуру. В конце концов Матвиенко сумел продолжить поединок, однако время от времени возвращался к бровке, чтобы медики вытирали свежие капли крови.

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