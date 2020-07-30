Колесников принизил вклад Луческу в историю Шахтера, оригинально сравнив клуб с заводом

"Шахтер – это большой завод, где главный тренер – всего лишь руководитель цеха. Успех Шахтера – в президенте и селекционной службе, вот они обеспечивают успех. Конечно, вклад Мирчи в развитие Шахтера есть, но главное не это. Главное, что в Шахтере есть система, а система обеспечивает результат.

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Шахтер играет по схеме 4-2-3-1. Насыщенная полузащита, два фланговых защитника работают по всему флангу, вовремя возвращаются. Но главное – два опорника и три атакующих полузащитника. Именно президент и селекционная служба подобрали таких игроков как Фернандиньо, Дуглас Коста, Алекс Тейшейра, Виллиан. Если Динамо способно построить систему и пригласить футболистов такого уровня – у команды, безусловно, есть шанс на успех. А если нет – то нет.

Те, кто играл в Шахтере при Мирче – по сей день играют в лучших клубах мира. Кого он перетянет из действующего Шахтера? Пришедших на смену ребятам, которые ушли? Это невозможно в принципе. Нечего обсуждать", – поделился Колесников в интервью nv.ua.

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