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Луческу в компании Суркиса-старшего, встреча с Гусевым, а Суркис-младший – отдельно: кадры с ВИП-ложи стадиона Динамо

11:48 - Читати українською
Луческу в компании Суркиса-старшего, встреча с Гусевым, а Суркис-младший – отдельно: кадры с ВИП-ложи стадиона Динамо
Григорий и Игорь Суркисы / Фото из открытых источников

Главный тренер Динамо Мирча Луческу больше внимания уделяет общению с Григорием Суркисом, а не с его младшим братом Игорем, который является президентом клуба.

На показательный момент обратил внимание журналист Роман Бебех в эфире Бомбардир.

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Луческу вчера (28 июля) прилетел в Киев и сразу поехал на стадион им.Лобановського, где Динамо U-19 играло свой спарринг. Румын на трибунах расположился возле Григория Суркиса, с которым вел оживленную беседу. Также Мистер успел поздороваться со своим будущим ассистентом Олегом Гусевым. А вот президент клуба Игорь Суркис сидел одиноко в другой части ложи.

Напомним, официальная презентация Луческу в статусе тренера Динамо должна состояться завтра, 30 июля.

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Кадры из ВИП-ложи – на 2:10

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мирча Мирча Луческу Григорий Суркис Игорь Суркис Роман Бебех Олег Олег Гусев Видеоновости
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