toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ШАХТАР

Колесніков принизив внесок Луческу в історію Шахтаря, оригінально порівнявши клуб із заводом

09:42 - Читать на русском
Колесніков принизив внесок Луческу в історію Шахтаря, оригінально порівнявши клуб із заводом
Луческу в компанії Колесніков та Ахметова / фото ФК Шахтар

Віце-президент Шахтаря Борис Колесніков прокоментував призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо.

"Шахтар – це великий завод, де головний тренер – всього лише керівник цеху. Успіх Шахтаря – в президенті і селекційній службі, ось вони забезпечують успіх. Звичайно, внесок Мірчі в розвиток Шахтаря є, але головне не це. Головне, що в Шахтарі є система, а система забезпечує результат.

Луческу в компанії Суркіса-старшого, зустріч із Гусєвим, а Суркіс-молодший – окремо: кадри із ВІП-ложі стадіону Динамо

Шахтар грає за схемою 4-2-3-1. Насичений півзахист, два флангових захисника працюють по всьому флангу, вчасно повертаються. Але головне – два опорника і три атакуючих півзахисники. Саме президент і селекційна служба підібрали таких гравців як Фернандінью, Дуглас Коста, Алекс Тейшейра, Вілліан. Якщо Динамо здатне побудувати систему і запросити футболістів такого рівня – у команди, безумовно, є шанс на успіх. А якщо ні – то ні.

Ті, хто грав в Шахтарі при Мірчі – донині грають в найкращих клубах світу. Кого він перетягне з чинного Шахтаря? Тих, хто прийшов на зміну хлопцям, які пішли? Це неможливо в принципі. нічого обговорювати", – поділився Колесніков в інтерв'ю nv.ua.

"Міг би не працювати 2 тисячі років": зарплата Луческу в Динамо – змінені цифри в інсайдах румунських ЗМІ

blog_ava
Алан Патрік задумався над відходом з Шахтаря
11:33
2109
Теги
Мірча Мірча Луческу Шахтар Шахтар Борис Колесніков
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
16
хв
Оболонь-Бровар
19:00
Інгулець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук