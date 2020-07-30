Колесніков принизив внесок Луческу в історію Шахтаря, оригінально порівнявши клуб із заводом

"Шахтар – це великий завод, де головний тренер – всього лише керівник цеху. Успіх Шахтаря – в президенті і селекційній службі, ось вони забезпечують успіх. Звичайно, внесок Мірчі в розвиток Шахтаря є, але головне не це. Головне, що в Шахтарі є система, а система забезпечує результат.

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Шахтар грає за схемою 4-2-3-1. Насичений півзахист, два флангових захисника працюють по всьому флангу, вчасно повертаються. Але головне – два опорника і три атакуючих півзахисники. Саме президент і селекційна служба підібрали таких гравців як Фернандінью, Дуглас Коста, Алекс Тейшейра, Вілліан. Якщо Динамо здатне побудувати систему і запросити футболістів такого рівня – у команди, безумовно, є шанс на успіх. А якщо ні – то ні.

Ті, хто грав в Шахтарі при Мірчі – донині грають в найкращих клубах світу. Кого він перетягне з чинного Шахтаря? Тих, хто прийшов на зміну хлопцям, які пішли? Це неможливо в принципі. нічого обговорювати", – поділився Колесніков в інтерв'ю nv.ua.

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