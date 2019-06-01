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Коларов может перейти в Интер

18:23 38 Читати українською
Коларов может перейти в Интер
Александр Коларов / Reuters

Защитник итальянской Ромы Александр Коларов близок к переходу в миланский Интер.

Опытный серб в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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У Коларова остался год по контракту с Ромой, поэтому "волки" не окажут препятствий его возможному трансферу на Джузеппе Меацца. Таким образом, 33-летний защитник может стать вторым римлянином вслед за Эдином Джеко, сменившим Вечный город на Милан.

В сезоне 2018/19 Александр Коларов провел 33 матча в Серии А, в которых забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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