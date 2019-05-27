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Символическая сборная сезона Серии А по данным Opta – Роналду вне списка

14:43 124 Читати українською
Символическая сборная сезона Серии А по данным Opta – Роналду вне списка
Криштиану Роналду / фото из соцсетей

Статистическое агентство Opta Sport составило символическую сборную Серии А по итогам сезона-2018/19.

Сборная была составлена ​​на основе анализа статистических данных. Наибольшее представительство в команде сезона у Аталанты и Наполи – по 3 игрока. Две позиции в сборной у Ювентуса, по одной – у Интера, Ромы и Лацио. Отметим отсутствие в символической команде нападающего Ювентуса Криштиану Роналду.

Роналду впервые за 13 лет не попал в тройку лучших бомбардиров чемпионата

Вратарь: Самир Ханданович (Интер)

Защитники: Александр Коларов (Рома), Франческо Ачерби (Лацио), Калиду Кулибали (Наполи), Жоау Канселу (Ювентус)

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Полузащитники: Фабиан Руис (Наполи), Миралем Пьянич (Ювентус), Алехандро Гомес (Аталанта)

Нападающие: Дрис Мертенс (Наполи), Дуван Сапата (Аталанта), Йосип Иличич (Аталанта).

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