Символическая сборная сезона Серии А по данным Opta – Роналду вне списка

Статистическое агентство Opta Sport составило символическую сборную Серии А по итогам сезона-2018/19.
Сборная была составлена на основе анализа статистических данных. Наибольшее представительство в команде сезона у Аталанты и Наполи – по 3 игрока. Две позиции в сборной у Ювентуса, по одной – у Интера, Ромы и Лацио. Отметим отсутствие в символической команде нападающего Ювентуса Криштиану Роналду.
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Вратарь: Самир Ханданович (Интер)
Защитники: Александр Коларов (Рома), Франческо Ачерби (Лацио), Калиду Кулибали (Наполи), Жоау Канселу (Ювентус)
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Полузащитники: Фабиан Руис (Наполи), Миралем Пьянич (Ювентус), Алехандро Гомес (Аталанта)
Нападающие: Дрис Мертенс (Наполи), Дуван Сапата (Аталанта), Йосип Иличич (Аталанта).