Конте официально стал главным тренером Интера

Новым наставником миланского Интера стал итальянский специалист Антонио Конте.

Интер на своем официальном сайте объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера команды. О деталях соглашения пока не сообщается.

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"Антонио Конте – один из лучших тренеров. Я уверен, что он поможет нам достичь нашей цели и выполнить нашу миссию, которая всегда оставалась той же: снова сделать этот клуб одним из лучших в мире", – сказал президент Интера Стивен Чжан.

Напомним, в сезоне 2018/19 Интер набрал 69 очков и занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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