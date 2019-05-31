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Конте официально стал главным тренером Интера

07:34 71 Читати українською
Конте официально стал главным тренером Интера
Конте официально стал главным тренером Интера

Новым наставником миланского Интера стал итальянский специалист Антонио Конте.

Интер на своем официальном сайте объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера команды. О деталях соглашения пока не сообщается.

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"Антонио Конте – один из лучших тренеров. Я уверен, что он поможет нам достичь нашей цели и выполнить нашу миссию, которая всегда оставалась той же: снова сделать этот клуб одним из лучших в мире", – сказал президент Интера Стивен Чжан.

Напомним, в сезоне 2018/19 Интер набрал 69 очков и занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Главное Италия Антонио Конте Антонио Конте Интер Интер
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