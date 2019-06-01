Коларов може перейти в Інтер

Оборонець італійської Роми Александр Коларов близький до переходу в міланський Інтер.

Досвідчений серб у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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У Коларова залишився рік за контрактом із Ромою, тому "вовки" не чинитимуть перешкод його можливому трансферу на Джузеппе Меацца. Отже, 33-річний захисник може стати другим римлянином услід за Едіном Джеко, який змінить Вічне місто на Мілан.

У сезоні 2018/19 Александр Коларов провів 33 матчі в Серії А, в яких забив 8 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

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