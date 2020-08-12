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Коклен стал игроком Вильярреала

13:08 - Читати українською
Коклен стал игроком Вильярреала
Франсис Коклен / Getty Images

Испанский клуб нашел значительное усиление в линию полузащиты на ближайшие годы.

Франсис Коклен продолжит карьеру в испанском Вильярреале, информирует официальный сайт клуба.

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Контракт с новым хавбеком "желтой субмарины" рассчитан на 4 роки. Сума трансфера составила около 8 млн евро.

Отметим, что прошлый сезон Коклен играл за Валенсию, в которой провел 36 матчей во всех турнирах и отметился двумя ассистами. В карьере он еще успел поиграть за лондонский Арсенал и немецкий Фрайбург.

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Испания Франсис Франсис Коклен Валенсия Валенсия Вильярреал Вильярреал
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