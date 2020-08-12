Гранада официально выкупила игрока Ромы – после подписания контракта у него диагностировали коронавирус

Испанский клуб выкупил футболиста Ромы. Об этом сообщает официальный сайт команды. Контракт с французом подписан до 2023 года. Трансфер обошелся в 4 млн евро.

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Уже через несколько часов после объявления трансфера в Гоналона обнаружили печально известный COVID-19. "Он находится на изоляции в своем доме во Франции, технический персонал и медицинские службы поддерживают постоянный контакт с игроком, чтобы помочь ему в выздоровлении", – сообщает о состоянии игрока сайт Гранады.

Отметим, что прошлый сезон Гоналон провел в Гранаде на правах аренды и помог команде занять седьмое место в Ла Лиге. Испанский клуб впервые в истории будет выступать в Лиге Европы.

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