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Гранада официально выкупила игрока Ромы – после подписания контракта у него диагностировали коронавирус

12:37 - Читати українською
Гранада официально выкупила игрока Ромы – после подписания контракта у него диагностировали коронавирус
Максим Гоналон / Твиттер ФК Рома

Испанская Гранада усилилась французским хавбеком Максимом Гоналоном перед началом нового сезона Ла Лиги.

Испанский клуб выкупил футболиста Ромы. Об этом сообщает официальный сайт команды. Контракт с французом подписан до 2023 года. Трансфер обошелся в 4 млн евро.

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Уже через несколько часов после объявления трансфера в Гоналона обнаружили печально известный COVID-19. "Он находится на изоляции в своем доме во Франции, технический персонал и медицинские службы поддерживают постоянный контакт с игроком, чтобы помочь ему в выздоровлении", – сообщает о состоянии игрока сайт Гранады.

Отметим, что прошлый сезон Гоналон провел в Гранаде на правах аренды и помог команде занять седьмое место в Ла Лиге. Испанский клуб впервые в истории будет выступать в Лиге Европы.

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Теги
Трансферы коронавирус Испания Трансферы Чемпионата Испании Максим Максим Гоналон Рома Рома Гранада Гранада
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